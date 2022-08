Con illimity conto deposito con interesse al 2,75%

In una strategia d’investimento strutturata, soprattutto nel contesto contemporaneo, avere degli asset sicuri risulta essenziale.

Inflazione e crisi dilagante infatti, non permettono di essere troppo spavaldi quando si tratta di impegnare la propria liquidità con strategie avventate.

Soluzioni come i conti deposito, per esempio, sono alquanto comuni. Di solito però, questa tipologia di conto ha una percentuale di rendimento molto basso. Il rischio pressoché nullo infatti, viene generalmente bilanciato da interessi alquanto esigui.

Nonostante ciò, esistono anche istituti che offrono condizioni particolarmente vantaggiose. Banca illimity, per esempio, sta portando avanti una promozione (valida fino al 29 settembre 2022) che abbina il conto deposito a un’interesse pari al 2,75%.

Questa percentuale così intrigante, abbinata a conti da 24 a 60 mesi, permette di conservare il proprio denaro in tutta sicurezza, ottenendo interessi piuttosto elevati per questo settore.

Banca illimity: conti deposito e altri vantaggi legati a questo conto online

La piattaforma offre un conto corrente con zero spese a vita, con carta di debito internazionale inclusa. La possibilità di aprire svariati depositi, con importi e scadenze scelti dal cliente, rende possibile personalizzare la strategia degli investimenti.

I conti deposito in questione non presentano spese di apertura o di mantenimento e possono essere gestite attraverso l’apposito software per mobile. L’app legata al conto poi, consente di collegare tutti i propri conti bancari per poter gestire gli stessi attraverso il singolo software.

Lo stesso, permette di tenere sotto controllo entrate e uscite attraverso un’interfaccia piacevole e facile da padroneggiare. Di fatto, anche chi non ha dimestichezza con conti online e relative app non ha problemi a gestire illimity.

Va infine ricordato che questo servizio aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Ciò offre ulteriori garanzie a chi investe in questo tipo di asset.

