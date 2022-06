Con la Google Nest Cam proteggi la tua casa con appena 54€

Per salvaguardare la nostra sicurezza e quella dei nostri cari è importante dotarsi di dispositivi che possano aiutarci a rendere un po’ più sicura la nostra abitazione. Sicuramente ci stai pensando da tempo, ma visti i prezzi di molti device forse hai deciso di rinunciare per qualche tempo al progetto. Se è così, è arrivato il momento di rispolverarlo e di compiere un primo passo in avanti. Il motivo? Puoi avere una videocamera di sicurezza Nest Cam di Google a una cifra incredibile: appena 54€. Spedizioni gratuite e veloci grazie ad Amazon Prime.

E’ super semplice da installare e configurare: si collega a una presa di corrente, si scarica l’app Google Home e si configura la videocamera in pochi semplici passaggi. E il gioco è fatto. Funziona subito. E non preoccuparti per la tua privacy: grazie alla verifica in 2 passaggi e alla crittografia video, le videocamere di sicurezza per la casa Nest Cam la proteggono.

Google Nest Cam

La videocamera di sorveglianza Nest Cam è uno di quei prodotti super affidabili. Costruita con materiale solido, grazie agli avvisi intelligenti integrati è in grado di distinguere persone e animali domestici, e ti invia avvisi nell’app Google Home solo su ciò che ti interessa davvero. Con la stessa applicazione puoi controllare quello che succede ovunque ti trovi con la diretta video HD a 1080p. Inoltre, la tecnologia HDR e la Visione notturna ti offrono un’immagine chiara anche con la luce diretta del sole e in condizioni di scarsa illuminazione.

L’audio bidirezionale consente di far sentire la propria voce in casa, oppure ascoltare eventuali rumori sospetti, come una porta che si apre, una finestra che sbatte, passi o il cane che abbaia in modo diverso dal solito, e così via. Tutto quello che registri lo puoi memorizzare nel cloud: grazie a 3 ore di cronologia video degli eventi senza costi aggiuntivi; in alternativa, aggiungi un abbonamento Nest Aware per avere fino a 60 giorni di cronologia video. Pensata per adattarsi a qualsiasi ambiente, funziona anche con i comandi vocali.

In parole povere, questa è una camera di sicurezza praticamente quattro in uno: audio bidirezionale, sensore in grado di ruotare, visione notturna e rilevamento movimento intelligente. Questa Google Nest Cam è una potenza e oggi puoi averla a una cifra incredibile, appena 54€, quindi con uno sconto di ben 45 euro e con spedizioni veloci e sicure grazie ai servizi Amazon. Cosa aspetti per rendere più sicura la tua casa?