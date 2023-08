Con la NUOVA promozione di eBay arriva una nuova ondata di sconti: risparmi fino al 50%

Ebay lancia la sua nuova promo estiva che permette di avere uno sconto fino al 50% su decine di prodotti direttamente nel carrello. La promozione riguarda praticamente quasi tutte le categorie, con una vasta selezione di prodotti che spaziano dagli smartphone ai tablet, agli smartwatch, passando per prodotti moda, auto, videogiochi e console, TV e audio, climatizzatori e purificatori, elettrodomestici e altro ancora.

Sconti pazzi su eBay le offerte non vanno mai in vacanza

Tra i prodotti in sconto potete trovare un iPad 2021 a 324 euro, o la sempre ambita PlayStation 5 Standard Edition che potreste accaparrarvi all’ottimo prezzo di 429€, giusto per fare un paio di esempi. LMa le occasioni sono davvero tantissime, e proprio perché la vetrina degli sconti eBay è molto vasta, il suggerimento è quello di scorrerla tutta per non perdere l’occasione di farsi sfuggire qualche buon affare. Noi, nel frattempo, vi aiutiamo segnalandovene alcuni tra i migliori: sono tutti con le spese di spedizioni gratis e tra parentesi riportano il prezzo di listino.

Le migliori offerte di oggi su eBay

Ed ecco le migliori offerte di oggi per categoria sulla promozione in corso: Scarpe Converse Chuck Taylor All Star Hi Codice M9160C – 9MW. EUR 65,00 ;

All Star Hi Codice M9160C – 9MW. Apple iPad 2021 EUR 324,00 ;

PlayStation 5 Standard Edition EUR 429,00 ;

Apple iPhone 14 EUR 749,00 ;

Orologio Automatico Uomo LORENZ 26121LL Bracciale Acciaio Verde Sub 100mt. EUR 169,99 (-56%); (-56%);

LORENZ 26121LL Bracciale Acciaio Verde Sub 100mt. TV Hisense 43A6CG 43 ” Ultra HD 4K Smart HDR VIDAA EUR 259,90 ;

43A6CG 43 ” Ultra HD 4K Smart HDR VIDAA ; MIU MIU Portafoglio in Pelle Col. Beige n.a. M. EUR 152,00 (- (-