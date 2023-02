Con la promo PIT10PERTE2023, su eBay sconti FOLLI (10%) anche su prodotti già scontati

Ebay lancia il suo nuovo codice promozionale, PIT10PERTE2023, che permette di avere uno sconto del 10% su decine di prodotti direttamente nel carrello, prima del check out, per uno sconto massimo per ogni acquisto di 50 euro fino a sei volte per utente. La promozione tocca tantissime categorie merceologiche, ma come spesso accade sono i prodotti tech quelli più gettonati. Grazie alla promozione di eBay è dunque possibile risparmiare cifre importanti. L’iniziativa durerà da oggi fino alle ore 23:59 del 31 dicembre.

Sconti pazzi su eBay con PIT10PERTE2023

Come scritto prima, la promozione riguarda qualsiasi prodotto su eBay, dall’abbigliamento al modellismo, fino ovviamente al settore della tecnologia, che è quello che più ci interessa maggiormente da vicino. Tra i prodotti tech in sconto, molti dei quali ne hanno già applicato uno (quindi quello del 10% diventa aggiuntivo), si possono trovare smartphone, console, computer, televisori e tantissimo altro ancora. Proprio perché la vetrina degli sconti di eBay è molto vasta, il suggerimento è quello di scorrerla tutta per non perdere l’occasione di farsi sfuggire qualche buon affare. Di seguito, ecco le pagine delle offerte sull’Elettronica, con tanto di link diretti:

Informazioni sul buono sconto

Coupon valido solo sui prodotti inclusi nelle categorie dei venditori elencati sul sito.

Codice: PIT10PERTE2023

Valore Coupon: 10%

Sconto max per utilizzo: 50€

N. Utilizzi max per utente: 6

Inizio: 2 febbraio 2023 ore 9:00

Fine: 31 dicembre 2023 ore 23:59

Come riscattare il buono sconto

Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee. Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto. Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

