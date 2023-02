Con la promo SPESA23 compri su eBay con un RISPARMIO del 10% su tanti prodotti

Ebay lancia il suo nuovo codice promozionale, SPESA23, che permette di avere uno sconto del 10% su decine di prodotti direttamente nel carrello, prima del check out, per uno sconto per ogni acquisto di almeno 15 euro fino a due volte per utente. La promozione, da oggi fino al prossimo 1 marzo 2023, è rivolta a tutta la merce “da supermercato”: dai cibi alle bevande con particolare attenzione alle capsule da caffè, dai prodotti per la pulizia della casa e tanto altro.

Sconti pazzi su eBay con SPESA23

Proprio perché la vetrina degli sconti di eBay è molto vasta, il suggerimento è quello di scorrerla tutta per non perdere l’occasione di farsi sfuggire qualche buon affare. Di seguito, ecco alcune delle offerte più stuzzicanti del momento, con tanto di link diretti:

Informazioni sul buono sconto

Coupon valido solo sui prodotti inclusi nelle categorie dei venditori elencati sul sito.

Codice: SPESA23

Valore Coupon: 10%

Sconto max per utilizzo: 50€

N. Utilizzi max per utente: 3

Inizio: 20 febbraio 2023 ore 9:00

Fine: 1 marzo 2023 ore 23:59

Come riscattare il buono sconto

Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee. Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto. Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.