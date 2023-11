Con la soundbar Samsung da 360W TREMA TUTTA CASA: 129€ su Amazon

Solo con il Black Friday di Amazon hai finalmente a portata di mano l’offerta shock che stavi aspettando da così tanto in ambito audio. L’eccellente soundbar Samsung da 360W, infatti, può essere tua al prezzo shock di appena 129€ sfruttando lo sconto immediato del 14%.

Spendendo una cifra assolutamente ridicola in confronto alla potenza audio garantita, sei finalmente pronto a stravolgere casa con un impianto audio 2.1 che ti lascerà a bocca aperta fin da subito.

Appena 129€ su Amazon per la potentissima soundbar di Samsung

La soundbar Samsung da 360W ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze: dispone di un subwoofer wireless potentissimo che puoi posizionare in ogni angolo della stanza; supporta la tecnologia Dolby Atmos e DTS Virtual:X per un sound potente e avvolgente; la puoi collegare alla smart TV di casa con il cavo ottico incluso in confezione oppure ai tuoi dispositivi mobile tramite il modulo Bluetooth integrato.

Impossibile acquistare una soundbar così potente a un prezzo ancora più conveniente su Amazon; fatti furbo e metti subito nel carrello l’impianto audio 2.1 da 360W a marchio Samsung per riceverlo a casa già nella giornata di domani con i servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.