Con l'App del governo puoi trovare la benzina più economica e risparmiare centinaia di euro

Dal 20 luglio 2026 gli automobilisti italiani possono confrontare più facilmente i prezzi di benzina e gasolio prima di scegliere dove fare rifornimento.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti lanciato l’app gratuita Osservaprezzi carburanti, disponibile per Android e iOS. Lo strumento arriva in una fase segnata da nuovi rincari e può rivelarsi particolarmente utile per chi utilizza l’auto ogni giorno, per lavoro o per gli spostamenti da pendolare.

Come funziona la nuova app Osservaprezzi carburanti del Mimit

La nuova app Osservaprezzi carburanti del Mimit usa i dati che i gestori degli impianti devono già comunicare ogni giorno al ministero e li porta su una mappa consultabile dallo smartphone. Il funzionamento è piuttosto semplice: si apre l’app, si sceglie il tipo di carburante, si guardano i distributori vicini e si punta su quello con il prezzo più conveniente. Pochi passaggi, almeno nelle intenzioni.

La differenza più interessante rispetto a molte app private è il prezzo medio regionale, utile per capire se il distributore sotto casa è in linea con il mercato o se applica tariffe più alte. Per chi macina chilometri, anche pochi centesimi al litro fanno la differenza: su molti pieni nell’arco dell’anno, il risparmio può arrivare a centinaia di euro, soprattutto per famiglie con due auto o lavoratori spesso in viaggio.

Prezzi alla pompa ai massimi: benzina e gasolio tra rete stradale e autostrade

Il debutto dell’app arriva in un momento tutt’altro che leggero per chi guida. I prezzi alla pompa sono sui livelli più alti degli ultimi mesi. Secondo i dati riportati al 19 luglio, la benzina self service sulla rete stradale era a una media di 1,934 euro al litro, mentre il gasolio self arrivava a 2,089 euro al litro. In autostrada il conto era ancora più salato: benzina a 2,023 euro e gasolio a 2,161 euro in modalità self. Cifre che spiegano il malumore di molti automobilisti, soprattutto nelle aree di servizio lungo le tratte estive.

Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran e gli effetti sulle quotazioni del petrolio, dopo le criticità legate allo Stretto di Hormuz. “Confrontare i prezzi stando in macchina è un passo fondamentale per aumentare la concorrenza”, ha detto Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, precisando però che molto dipenderà da come l’app funzionerà davvero nell’uso quotidiano.

Dati, filtri e limiti d’uso: cosa deve migliorare per aiutare davvero gli automobilisti

Il nodo resta la qualità dei dati sui carburanti. Un’app di confronto serve solo se i prezzi sono aggiornati, chiari e facili da mettere in ordine. Il Mimit invita già gli utenti a segnalare eventuali errori, segno che la piattaforma deve ancora trovare il suo passo. Dalle prime prove emerge anche un limite pratico: nella mappa i prezzi dei singoli impianti non sono sempre visibili al volo, e spesso bisogna aprire la scheda del distributore per leggere il dettaglio. Più utili i filtri, che consentono di ordinare gli impianti per prezzo crescente, anche se la consultazione potrebbe essere più rapida.

Dona ha proposto un sistema basato su un raggio scelto dall’utente, per esempio 10, 20 o 30 chilometri, con l’indicazione dei tre distributori meno cari per benzina o gasolio. Una funzione concreta, non un dettaglio da tecnici. Per ora l’app offre un aiuto istituzionale per orientarsi tra i prezzi; la vera prova sarà capire se riuscirà anche a spingere una concorrenza reale tra i distributori.