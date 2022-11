Con le offerte del Black Friday una nuova VPN costa 2 euro al mese

Il Black Friday è il momento giusto per attivare una nuova VPN per massimizzare la sicurezza e la privacy della propria connessione ad Internet. Tra le tante offerte disponibili in questo tradizionale periodo di sconti c’è un’opzione che risalta su tutte le altre: si tratta di CyberGhost, eccellente VPN, sia per standard di sicurezza che per velocità della connessione, che viene proposta in offerta ad appena 2,03 euro al mese con uno sconto complessivo dell’83%.

L’ offerta proposta da CyberGhost per il Black Friday è da cogliere al volo: scegliendo il piano 2 anni della VPN, infatti, si ricevono altri 4 mesi gratis aggiuntivi per un totale di 28 mesi di sottoscrizione. La spesa complessiva è di circa 56 euro che equivalgono proprio a 2,03 euro al mese, un prezzo davvero ridottissimo considerando l’ottimo servizio proposto. Per sfruttare l’offerta, tramite il sito di CyberGhost, c’è tempo fino al Black Friday del 25 novembre. Da notare che l’offerta è rimborsabile per 45 giorni.

Nuova VPN per il Black Friday: l’offerta di CyberGhost è da cogliere al volo

CyberGhost è la VPN giusta per massimizzare la privacy e la sicurezza della propria connessione (in particolare quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica) senza dover scendere a compromessi in termini di prestazioni e senza dover fare i conti con le tante limitazioni che le VPN gratuite applicano a questo tipo di servizio. L’offerta del Black Friday consente di abbattere i costi del servizio.

Con CyberGhost è possibile accedere ad una VPN caratterizzata da:

una politica No Log al 100% che garantisce la massima privacy per i dati dell'utente

una rete di oltre 9000 server dislocati in 91 Paesi e con la possibilità di scegliere liberamente il punto di connessione desiderato

un supporto multi-piattaforma completo grazie alle app native per tutti i principali sistemi operativi

un servizio multi-dispositivo grazie alla possibilità di utilizzare la VPN con un solo account su 7 dispositivi in contemporanea

Con l’offerta disponibile fino al Black Friday, quindi, è possibile attivare CyberGhost con uno sconto dell’83%. La promozione prevede l’attivazione del piano 2 anni con 4 mesi gratis aggiuntivi per un totale di 28 mesi. La spesa complessiva è di 56 euro ovvero appena 2,03 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti c’è, inoltre, un periodo di rimborsabilità della spesa di ben 45 giorni.

