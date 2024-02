Con Lefant M213s puoi dire ADDIO ALLA POLVERE: robot aspirapolvere a 129€

Oggi è una di quelle giornate in cui Amazon ti sorprende con una offerta eclatante che sai benissimo di non poter ignorare. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 51% – sì, hai letto bene -, il robot aspirapolvere Lefant M213s è in caduta libera al prezzo finale di appena 129€ con consegna rapida e gratuita inclusa.

L’elettrodomestico smart a marchio Lefant è pronto fin da subito a soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista. La perfetta integrazione con Amazon Alexa e Google Assistant ti permette di utilizzarlo in remoto oppure tramite semplici comandi vocali, mentre la batteria integrata ti accompagna facilmente per ben 150 minuti coprendo una superficie ideale di 150 m².

Il robot aspirapolvere Lefant M213s è in caduta libera su Amazon con lo sconto del 51%

Il potente motore da 3200Pa aspira senza problemi la polvere, le briciole e anche i peli dei tuoi animali domestici da ogni tipologia di pavimento, compresi tappeti e moquette; inoltre, i sensori con tecnologia 6D lo guidano in completa autonomia per tutta casa garantendoti sicurezza e addirittura scansando eventuali ostacoli.

Non è assolutamente da tutti i giorni trovare uno sconto del 51% su Amazon, con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo; pertanto, ti consigliamo di acquistare immediatamente il robot aspirapolvere 2-in-1 a marchio Lefant.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.