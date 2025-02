Con lo Spioncino Digitale in maxi offerta l'ingresso di casa sarà più smart che mai

Rendi l’ingresso di casa sia smart che sicurissimo grazie allo Spioncino Digitale a Batteria EZVIZ! Oggi questo gadget innovativo è disponibile su Amazon a soli 129 euro con uno sconto maxi del 21%.



Spioncino Digitale a Batteria EZVIZ: come utilizzarlo

Lo Spioncino Digitale a Batteria EZVIZ innanzitutto è dotato di uno schermo ad alta risoluzione 1080p da 4.3 pollici per il lato interno della porta di casa, così da poter vedere a colpo d’occhio chi c’è fuori e tutte le condizioni esterne in generale.

Grazie al sensore di movimento PIR incorporato per il rilevamento intelligente delle persone, il tuo telefono riceverà una notifica push dall’app adibita. Allo stesso tempo, quando qualcuno suona il campanello, il dispositivo garantisce di ricevere immediatamente una videochiamata da eventuali visitatori della porta principale.

Inoltre lo spioncino è dotato della funzionalità di visione notturna nitida degli oggetti fino a 5 metri di distanza per avere tutto sotto controllo, ed è in grado di passare automaticamente dalla modalità giorno a quella notte in base alla luce ambientale.

Un’altra caratteristica importante è la sua potente batteria al litio ricaricabile integrata da 4.600 mAh che offre una lunga autonomia con un consumo energetico minimo. In più il campanello incorporato offre diverse suonerie che puoi scegliere in base alle tue esigenze.

