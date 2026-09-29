Con l'offerta di Action dici addio ai termosifoni: ti costa 20 euro e ti salva dal freddo

Con l’offerta di Action, una termocoperta elettrica può diventare un modo semplice per affrontare i primi freddi senza accendere subito i termosifoni.

È una soluzione che guarda soprattutto a chi vuole contenere i consumi del riscaldamento domestico nelle mezze stagioni, quando basta creare un po’ di comfort sul divano o a letto. In questo contesto, una coperta riscaldante può aiutare a gestire meglio il freddo serale senza intervenire su tutta la casa.

Dimensioni e calore regolabile: la coperta Action per divano, letto e scrivania

Action mette in volantino, fino al 29 settembre 2026 e salvo disponibilità nei negozi italiani, una termocoperta elettrica da 130×180 cm a 26,95 euro. Un’offerta pensata per chi vuole scaldarsi in casa senza correre subito ad accendere i termosifoni. Succede soprattutto in questi primi giorni freschi d’autunno: la sera l’aria cambia, il divano chiama, ma la bolletta resta lì, a ricordare che il riscaldamento domestico va usato con un po’ di criterio.

La coperta elettrica Action misura 130×180 cm. In pratica, basta per coprire una persona sul divano o per scaldare il letto prima di andare a dormire. Non è un dettaglio da poco, specie quando in casa fa freddo ma non abbastanza da accendere tutto l’impianto.

Il modello ha 9 impostazioni di calore, così si può scegliere l’intensità in base alla stanza e a quanto si soffre il freddo. C’è chi la userà la sera davanti alla tv, chi mentre legge, chi la terrà sulle gambe alla scrivania nelle prime ore del mattino. Il punto è semplice: scaldare la persona, non tutta la casa. Nelle mezze stagioni può essere una soluzione molto pratica, soprattutto per poche ore al giorno.

Sicurezza, timer e lavaggio: cosa sapere prima di usarla

Sul fronte sicurezza, la termocoperta elettrica venduta da Action è dotata di protezione contro il surriscaldamento, pensata per ridurre i rischi durante l’uso. C’è anche lo spegnimento automatico dopo 3 ore, utile se la si usa a letto o mentre ci si rilassa sul divano.

Il consiglio resta quello di sempre: meglio non lasciarla accesa tutta la notte. Il timer serve proprio a evitare dimenticanze. Il cavo è rimovibile, un aspetto comodo anche per la pulizia. Il tessuto può essere lavato a 30°C, seguendo le indicazioni del produttore. Prima, però, vanno scollegati correttamente i componenti elettrici. E prima di riutilizzarla bisogna assicurarsi che sia tutto perfettamente asciutto.

Prezzo e offerta Action: perché può aiutare a usare meno i termosifoni

Il prezzo indicato da Action è di 26,95 euro, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo precedente riportato nella promozione. L’offerta è valida fino al 29 settembre, ma solo fino a esaurimento scorte nei punti vendita aderenti.

Come spesso accade con le promozioni Action, la disponibilità può cambiare da negozio a negozio. Conviene quindi non dare per scontato di trovarla ovunque o per tutta la durata del volantino.

Quanto al risparmio, una coperta riscaldante non sostituisce i termosifoni nei mesi più freddi. Può però aiutare a rimandarne l’accensione o a usarli meno nelle ore serali. In case poco isolate, o in stanze usate solo per poco tempo, creare una piccola zona calda può avere più senso che scaldare l’intero appartamento. Il vantaggio è tutto qui: consumare meno quando non serve riscaldare ogni ambiente.