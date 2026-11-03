Con meno di 9 euro Ikea risolve il problema che tutti hanno in casa durante l'inverno: l'asciugatrice potrà restare spenta

Quando arriva l’inverno, asciugare il bucato in un appartamento piccolo può diventare una sfida quotidiana, soprattutto se si vuole evitare di utilizzare continuamente l’asciugatrice.

Fra giornate piovose, spazi ridotti e panni che faticano ad asciugare, anche le abitudini più semplici possono complicarsi. Una proposta di Ikea punta proprio su praticità e ingombro contenuto, senza richiedere un investimento importante. Prima di valutarla, però, conviene capire quanto bucato può ospitare e quali limiti ha.

Panni in casa, perché d’inverno diventa un problema

Con l’arrivo dell’inverno, stendere i vestiti dentro casa diventa una piccola seccatura quotidiana. Succede soprattutto nei monolocali, nei bilocali o negli appartamenti senza un balcone coperto. Fuori piove, l’umidità rallenta tutto e l’aria fredda fa restare i panni bagnati per ore, a volte per un giorno intero. Poi c’è la bolletta: l’asciugatrice è comoda, certo, ma se la si usa più volte alla settimana il peso si sente.

Il punto, alla fine, non è solo asciugare. È capire dove mettere il bucato senza occupare mezza casa. In questo senso, uno stendino pieghevole da pochi euro può dare una mano: non fa miracoli, ma per un carico leggero risolve parecchio.

JÄLL, misure e materiali: cosa ci sta in 79 x 40 x 82 centimetri

Il JÄLL di Ikea misura 79 x 40 x 82 centimetri e offre 6 metri di spazio utile per stendere. È pensato per capi piccoli, biancheria di tutti i giorni, magliette, intimo e indumenti delicati. Non è uno stendino grande, e non vuole esserlo. Il suo vantaggio è un altro: occupa poco, è leggero e si sposta senza fatica dal bagno al soggiorno, o anche sul balcone quando il tempo lo permette.

La struttura è in acciaio con rivestimento in polvere di plastica, adatta sia all’interno sia all’esterno, anche in stanze umide come il bagno. Da chiuso, il JÄLL diventa piatto: si può infilare dietro un armadio, accanto alla lavatrice o in un angolo. Un dettaglio semplice, ma importante per chi ha pochi metri quadrati e non vuole uno stendino sempre in mezzo ai piedi.

Quando conviene comprarlo e quando serve qualcosa di più grande

Lo stendino Ikea da 8,99 euro conviene a chi vive da solo, in coppia o in una casa piccola e deve asciugare poco bucato senza accendere l’asciugatrice per due magliette e qualche capo leggero. Può funzionare anche come secondo stendino, magari per i delicati o per separare la biancheria più leggera dal resto.

Va però detto chiaramente: i 6 metri di stenditura non bastano per famiglie numerose, lenzuola grandi o più lavatrici di fila. In quei casi serve uno stendino a torre, verticale, oppure un modello più ampio. Anche pantaloni pesanti o vestiti lunghi possono richiedere qualche attenzione, perché l’altezza non è molta.

Per chi cerca una soluzione economica, pieghevole e poco ingombrante, però, il JÄLL centra il punto: asciugare l’essenziale, risparmiare spazio e lasciare l’asciugatrice spenta quando non è davvero necessaria.