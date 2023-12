Con Mondly impari tutte le lingue che vuoi nel 2024 (offerta a tempo)

Mondly, l’app per imparare nuove lingue più gettonata degli ultimi tempi, ha lanciato una nuova offerta a tempo limitato per il nuovo anno: 96% di sconto sul piano a vita, con un pagamento una tantum di soli 89,99€ anziché 1.999,99€. Ecco il link all’offerta.

Premiata come Migliore nuova app da Apple e App dell’Anno da Facebook, Mondly è un’applicazione che consente a tutti di imparare una nuova lingua in modo semplice, veloce e divertente. Il suo segreto? La combinazione di esercizi incentrati sul riconoscimento vocale, sulla conversazione e lezioni in realtà aumentata.

Il piano a vita di Mondly in sconto del 96% (offerta per il nuovo anno)

Con la licenza a vita di Mondly puoi imparare fino a 41 lingue, tra cui l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, l’italiano, il russo, il giapponese, il coreano, il cinese e il turco. E ancora: l’arabo, il persiano, l’ebraico, il portoghese, il catalano, l’olandese, lo svedese e il norvegese.

Tra le caratteristiche chiave di Mondly si annovera una solida scienza neurale, che combinata con tecnologie all’avanguardia permette di parlare nuove lingue straniere il più in fretta possibile.

Ciò che differenzia Mondly dalle altre piattaforme e dai corsi tradizionali in presenza è il focus sulle frasi anziché sulle singole parole. Gli studenti si esercitano su frasi di uso comune, una strategia che consente loro di memorizzare le parole più usate, di formare frasi di senso compiuto e prendere parte a conversazioni nel giro di pochi minuti.

Il piano a vita di Mondly è in offerta a soli 89,99€: approfitta della promo per il nuovo anno così da risparmiare il 96% sul prezzo di listino.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.