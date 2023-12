Con Oral-B iO6 migliori l'igiene orale e ricevi in regalo due testine e una custodia da viaggio

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 6N rappresenta un passo avanti nella tecnologia di igiene orale, offrendo un’esperienza di spazzolamento avanzata che integra diverse funzioni innovative. Con un design elegante e moderno, lo spazzolino iO 6N è dotato di un sensore di pressione intelligente che avvisa l’utente in caso di spazzolamento eccessivo o troppo vigoroso. Questo aiuta a proteggere le gengive sensibili e a garantire una pulizia efficace senza danneggiare i denti o le strutture dentali. Il tutto alla modica cifra di 249€, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite grazie ai servizi Prime.

Oral-B iO6 ti regala un igiene dentale completa

Il display interattivo incorporato sul manico fornisce informazioni in tempo reale durante l’uso, come la durata del tempo di spazzolamento, suggerimenti personalizzati e indicazioni sulla pressione applicata. Questo display rende l’esperienza di spazzolamento più coinvolgente e educativa.

La tecnologia di intelligenza artificiale dell’Oral-B iO 6N utilizza algoritmi avanzati per adattare automaticamente le impostazioni del dispositivo in base alle abitudini di spazzolamento individuali. Ciò significa che lo spazzolino si adatta alle esigenze specifiche di ciascun utente, garantendo una pulizia personalizzata e ottimizzata. La funzione di ricarica rende lo spazzolino iO 6N conveniente e sostenibile, eliminando la necessità di batterie usa e getta. Una ricarica completa garantisce un utilizzo prolungato, riducendo l’impatto ambientale e offrendo al contempo una soluzione di igiene orale avanzata.

La confezione include due testine di ricambio, consentendo un utilizzo prolungato senza la necessità di acquistare accessori aggiuntivi immediatamente. La custodia da viaggio inclusa facilita il trasporto dello spazzolino in sicurezza, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento.

Oral-B iO 6N è non solo uno spazzolino elettrico ricaricabile, ma un dispositivo intelligente che utilizza tecnologie all’avanguardia per migliorare la tua routine di igiene orale, fornendo una pulizia personalizzata, efficiente e coinvolgente. Approfitta quindi di questa offerta limitata e scopri come prenderti cura del tuo sorriso e della tua casa allo stesso tempo, acquistalo subito questo pacchetto al circa 249€. Godrai anche delle spedizioni sono rapide, sicure e gratuite grazie ai servizi Prime.