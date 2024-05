Con PrivateVPN (a 2€ al mese) accedi a Spotify ovunque nel mondo

Forse non lo sapevi, ma i servizi di streaming musica – esattamente come quelli video – possono essere a volte limitati in base alla tua posizione geografica. Come superare, quindi, questi ostacoli se ci si trova all’estero per lavoro o svago? Attraverso un metodo sicuro e legale: una VPN. Tra le migliori (e più adatte allo scopo) troviamo PrivateVPN, che offre ai propri utenti una soluzione efficace per sbloccare Spotify e accedervi ovunque nel mondo. In più, PrivateVPN è anche economico: con la promozione in corso, ottieni uno sconto dell’85% sui piani in promozione.

Come accedere a Spotify dall’estero

Spotify, una delle piattaforme di streaming musicale più grandi al mondo, offre un’ampissima libreria di contenuti musicali e podcast. Tuttavia, a causa di accordi di licenza e leggi sul copyright, la disponibilità di Spotify può variare da Paese a Paese. In alcuni luoghi, Spotify potrebbe essere completamente non disponibile, mentre in altri solo un catalogo limitato potrebbe risultare accessibile.

PrivateVPN fornisce una soluzione sicura e semplice per aggirare queste restrizioni geografiche. Utilizzando PrivateVPN, la tua connessione Internet viene instradata attraverso un server in un Paese in cui Spotify è completamente disponibile. Questo fa sì che sembri che tu stia navigando da quella posizione, sbloccando così l’intera libreria di Spotify.

Come funziona PrivateVPN? È semplice: dopo aver sottoscritto un piano in abbonamento e installato l’applicazione sul proprio dispositivo, basta selezionare un server in un Paese (63 quelli disponibili con PrivateVPN) in cui Spotify è disponibile. I server a cui ti collegherai sono sicuri, protetti da crittografia a 2048 bit con AES-256 che garantisce completo anonimato.

Inoltre, il provider mette a disposizione larghezza di banda illimitata per streaming senza interruzioni. Un altro vantaggio importante di PrivateVPN è la possibilità di connettere fino a 6 dispositivi simultaneamente. Per i nuovi utenti c’è un’offerta speciale, che permette di ottenere un cospicuo risparmio: l’abbonamento annuale a PrivateVPN offre, infatti, ben 24 mesi aggiuntivi al prezzo promozionale di soli 2,08 euro al mese, con l’85% di sconto.

Se non sei soddisfatto del servizio VPN offerto, PrivateVPN ti rimborserà completamente entro 30 giorni dall’acquisto. Quindi non hai nulla da perdere: solo da guadagnare.

