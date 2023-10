Con questa batteria di ricambio per Macbock in OFFERTA il tuo Apple risorgerà!

Purtroppo, anche i dispositivi Apple col tempo cominciano a perdere colpi in termini di autonomia della batteria. In molti preferiscono cambiare completamente modello ma una via di uscita è quella di sostituire la batteria e dare nuova vita al proprio dispositivo. Con l’offerta che ti presentiamo in questo articolo, potrai farlo per il tuo Macbook alla modica cifra di 53,18 euro, grazie alla combo sconto del 7% + coupon del 5%, che puoi applicare con una semplice spunta!

Batteria di ricambio per Apple Macbook: scopri l’offerta

Si tratta della batteria XINGLT ad aria per MacBook, in Cobalto al 99%. Un dettaglio non trascurabile visto che, maggiore è la percentuale di cobalto, migliore è la potenza della batteria. E questa batteria emula in tutto e per tutto le prestazioni e la sicurezza di una originale. La batteria per MacBook Air 13 pollici ha le seguenti caratteristiche: High Performance Electric Core, 7200 mAh Tensione, 7,4 V Capacità: 53,28 Wh (compatibile con 7,6 V / 55 Wh e 7,4 V / 53,28 Wh). Nel pacchetto troverai : 1 x batteria Macbook; 1 x pellicola protettiva per tastiera; 2 x cacciaviti; 4 x aiutanti; 10 viti di ricambio.

Ritroverai le vecchie prestazioni del tuo Apple Macbook, fino a 500 cicli di ricarica per tutta la durata della batteria. Questi i modelli compatibili: MacBook Air 13 pollici A1466 (metà 2012, metà 2013, inizio 2014, inizio 2015, versione 2017), A1369 (fine 2010, metà 2011), MC503LL / A, MC504LL / A, MC965LL / A, MC965LL / A, MC965LL / A, MC9965LL / A, MC9 66LL / A, MD231LL / A, MD232LL / A, MD760LL / A, MD761LL / A, MD760LL / B, MD761LL / B, MJVE2LL / A, MJVG2LL / A. EMV Numero applicabile: 2469/2559. Meglio per sicurezza accertarsene ulteriormente in fase di acquisto. Otterrai anche 12 mesi di garanzia dopo la vendita, oltre che 30 giorni di servizio di rimborso e assistenza clienti 24/7.

Ti ricordiamo che questa batteria compatibile per Macbook Apple ti garantirà una durata ad alte prestazioni tra i 3 e i 5 anni (dipende ovviamente anche dal proprio utilizzo), ma anche una protezione del circuito integrato che garantisce sia sicurezza che stabilità. Acquista la batteria di ricambio Macbook alla modica cifra di 53,18 euro, grazie alla combo sconto del 7% + coupon del 5%, che puoi applicare con una semplice spunta!

