Con questa Epson a soli 57 euro stampi anche dai Social e senza WiFi!

Epson da anni produce stampanti sia per ufficio che per la casa dall’ottima fattura e dai prezzi competitivi. Che tu debba stampare pile di fogli o solo qualche pagina ogni tanto, troverai nelle stampanti Epson una fedele alleata. Se poi il prezzo è in offerta, meglio ancora no? E allora, ti diciamo che la Expression Home XP-2200 Stampante Multifunzione A4 a getto d’inchiostro ora la paghi con uno sconto del 19%, quindi solo 57,90 euro! Vuoi qualche esempio sulle sue funzioni: connessione Wi-Fi Direct, Compatibile Cartucce serie 604 Ananas, scanner, stampa da mobile e su Cloud. Quindi avrai una stampa veloce da qualsiasi device!

Stampante Epson Expression Home XP-2200: le caratteristiche

Epson Expression Home XP-2200 grazie alla connettività Wi-Fi consente una stampa e scansione wireless all’interno della casa anche da mobile. Ma non solo: con la funzione Wi-Fi Direct si può stampare anche senza una rete wireless! Stampa, scansiona e molto altro direttamente dal tuo telefono o tablet con l’app Epson Smart Panel. Inoltre, con l’app Epson Creative Print puoi stampare fotografie direttamente dai Social, creare biglietti di auguri personalizzati e molto altro! Il set di inchiostri a quattro colori 604 di Epson genera stampe affidabili, vivaci e nitide, risparmiando sul prezzo!

Questo modello conveniente sfrutta lo spazio in modo efficiente, combinando funzionalità di stampa, scansione e copia in una sola unità. Inclusi software Epson Photo+, Epson Scan 2; interfacce Wi-Fi, USB, Wi-Fi Direct. Supporta i formati tantissimi formati carta: A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5, C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter Legal, 10×15 cm, 9×13 cm, 13×18 cm, 13×20 cm, 20×25 cm, 100×148 mm, 16:09, B6. Per quanto concerne la Velocità di stampa, parliamo di 27 pagine/min Monocromatico (carta comune), 15 pagine/min Colour (carta comune), 42 Secondi per 1 foto 10×15 cm (Carta fotografica lucida Premium Epson).

Insomma, la stampante Epson Expression Home XP-2200 ti permette di stampare da pc, smartphone e internet e su tantissimi generi di carte! Ora la fai tua con soli 57,90 euro!

