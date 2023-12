Con questa Macchina da Caffè in Capsule puoi usare 4 marchi diversi! Prendila ora in OFFERTA!

KOTLIE è una Macchina da Caffè in capsule 4 in 1: puoi infatti sfruttare la compatibilità con Nespresso Original/Dolce Gusto, Caffè in polvere, Caffè Borbone ESE Pods (44mm) e STARBUCKS. Recipiente da 800 ML. Il colore marrone gli conferisce un effetto classico. Oggi la paghi 94,99 euro grazie al 5% di sconto. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

KOTLIE Macchina da Caffè in capsule: le caratteristiche

La macchina da caffè a capsule KOTLIE è adatta per quattro tipi di capsule: Nespresso Original/Dolce Gusto, Caffè in polvere, Caffè Borbone ESE Pods (44mm) e STARBUCKS. La temperatura migliore 154 ° F ~ 181 ° F per soddisfare le tue papille gustative. Si noti che dopo l’interruzione del funzionamento è ancora presente una piccola quantità di caffè che gocciola, il che è un fenomeno normale.

L’aspetto della mini macchina per caffè espresso è squisito e il piccolo volume non solo può essere posizionato in cucina, salotto, scrivania, ma anche facile da trasportare quando si viaggia senza occupare molto spazio. La modalità di pulizia automatica impiega un totale di 120 secondi e puoi fare una pausa nel mezzo, non preoccuparti delle macchie che rimangono all’interno della macchina. La macchina da caffè si spegne automaticamente dopo 15 minuti di inutilizzo, risparmiando risorse e rispettando l’ambiente.

KOTLIE è una Macchina da Caffè in capsule 4 in 1: puoi infatti sfruttare la compatibilità con Nespresso Original/Dolce Gusto, Caffè in polvere, Caffè Borbone ESE Pods (44mm) e STARBUCKS. Oggi la paghi 94,99 euro grazie al 5% di sconto. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.