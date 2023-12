Con questa Piastra elettrica Cecotec in OFFERTA grigli ciò che vuoi! OGGI risparmi 20€

Cecotec è una Piastra elettrica Tasty&Grill 2000 Inox MixStone. Finiture in acciaio inox, termostato regolabile, antiaderente e quindi facile da pulire. Adatta a tutti, anche per chi non sa cucinare. Oggi la paghi solo 33,90 euro grazie allo sconto del 15%. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Piastra elettrica Cecotec: le caratteristiche

Piastra di torrefazione elettrica con potenza di 2000 w per cuocere tutti i tipi di cibo in modo rapido e preciso grazie alla sua resistenza integrata, che isce una distribuzione uniforme del calore su tutta la superficie di cottura. Piastra di design con corpo sottile e rifinita in Acciaio Inossidabile, per una maggiore resistenza e durata. Piastra rockstone ad alta durezza e resistenza con rivestimento antiaderente. Cuocere in modo sano senza grassi o oli e senza attaccare il cibo. Griglia mista e piastra per cucinare da carne e verdure a uova fritte, frutti di mare, pesce e persino crepes.

Termostato regolabile in 5 livelli di potenza per ottenere il punto di cottura in ogni produzione. L’ampia superficie di cottura di 37.5 X 24.5 cm consente di cucinare contemporaneamente un’ampia varietà di alimenti. Facile da p ire grazie alla piastra completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie. Include un vassoio per grasso per un uso più comodo e pulito. E’ inoltre lavabile in lavastoviglie.

