Con questa Pistola massaggiante i dolori muscolari si arrenderanno: acquistala a 27 euro!

La pistola per massaggio muscolare Anopu è un ottimo massaggiatore con 30 velocità, potenza 3200rpm, silenzioso con 8 testine, facilmente trasportabile grazie alle dimensioni ridotte. Oggi puoi prenderla con il 15% di sconto al quale aggiungere 4 euro di coupon, per un totale di 27 euro!

Pistola per massaggio muscolare Anopu: le caratteristiche

La pistola massaggiante ha implementato un nuovo motore, offre fino 3200 colpi potenti al minuto per raggiungere tessuti profondi fino a 12 mm. Rilassa i muscoli profondi, aumentare il flusso sanguigno, alleviare la rigidità muscolare e aiuta ad accelerare il recupero muscolare. La pistola massaggio muscolare ha una velocità regolabile a 30 velocità e 8 testine intercambiabili, facili da cambiare, con le quali massaggiare perfettamente ogni fascio muscolare del corpo, permettono di trattare ogni tipo di contrattura superficiale o in profondità. Ottima per livello professionale e post allenamento ma anche per rilassare i muscoli dopo una giornata di stress.

Lo schermo LCD è capace di visualizzare la velocità, la batteria rimanente, il tempo e l’accensione/spegnimento. Facilissima da usare anche per i meno esperti. Il peso è di soli 0.75kg, comodo per portarla con sé. Ideato per disperdere efficientemente il calore, questo permette di utilizzarla a lungo senza che vada in blocco per via del surriscaldamento. Dotato di un motore brushless ad alta coppia motore, la pistola massaggio muscolare lavora sotto i 35 decibel. Facile da utilizzare in qualsiasi luogo e senza disturbare. Grazie alla batteria da 2600mAh ricaricabile puoi usarla per 6-8H ore con una singola carica. La carica è sufficiente per settimane, con un utilizzo quotidiano di circa 20/30 Min.

La pistola per massaggio muscolare Anopu è un ottimo massaggiatore. Oggi puoi prenderla con il 15% di sconto al quale aggiungere 4 euro di coupon, per un totale di 27 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.