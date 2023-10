Con questa POTENTE scheda grafica ASUS giocherai come MAI nella tua vita: -250€ su Amazon

Basata sull’architettura Turing, la scheda grafica ASUS Dual GeForce RTX 2060 EVO OC Edition porta la potenza del ray-tracing nel mondo videoludico. La nuovissima piattaforma RTX offre prestazioni fino a 6X superiori rispetto alla generazione precedente garantendo ai giochi la potenza del ray-tracing in tempo reale e dell’IA. Un mostro di scheda grafica che ora puoi fare tua a un prezzo decisamente super vantaggioso. Approfitta infatti dell’occasione offerta da Amazon e falla tua a soli 261€ anziché 509,90€, risparmiando più di 250€.

ASUS Dual GeForce RTX 2060 OC Edition EVO

GPU NVIDIA TURING è la nuovissima piattaforma RTX, offre prestazioni fino a 6X superiori rispetto alla generazione precedente garantendo ai giochi la potenza del ray-tracing in tempo reale e dell’IA. La scheda PCB di Dual GeForce RTX 2060 EVO è stata rinforzata da una piastra posteriore che aggiunge rigidità strutturale, evitando eventuali flessioni e proteggendo i componenti da possibili danni.

Al suo interno ci sono le spettacolari ventole Axial-tech. Progettate di recente per l’ultima generazione di schede grafiche ROG di fascia alta, queste ventole presentano un mozzo più piccolo permettendo l’inserimenti di pale più grandi e di un anello a barriera che aumenta la pressione dell’aria verso il basso. L’avanzato controller integrato ferma le ventole quando la temperatura interna della GPU è inferiore a 55 gradi Celsius, consentendo un’esperienza di gioco silenziosa. Quando le temperature salgono oltre la soglia, le ventole si riavviano automaticamente.

Per far fronte ai diversi carichi di lavoro richiesti da giochi e applicazioni, l’architettura Turing può cambiare velocità in un istante, rendendo necessario avere delle riserve per gestire tutta questa potenza. Dual GeForce RTX 2060 OC integra condensatori premium, fasi di alimentazione DrMOS e bobine in lega in grado di spingere al massimo le prestazioni. Il software GPU Tweak II offre un controllo intuitivo delle prestazioni e un monitoraggio completo del sistema e delle temperature. Approfitta dell’offerta di Amazon e falla tua a soli 261€, risparmiando più di 250€ (-47%).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.