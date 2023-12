Con questa telecamera a colori stani i ladri anche di notte: prendila ORA in OFFERTA!

Virtavo è una telecamera wi-fi da esterno, 1080p, senza fili, a batteria ricaricabile, Pir rilevamento movimento, visione notturna a colori, 2 vie audio per parlare a distanza con chi ti bussa quando non ci sei, compatibile con Alexa, dotata di sirena, memorizzazione dati in 2 modalità: scheda sd o cloud. Oggi la paghi 34,99 euro, grazie allo sconto del 7% + il coupon di 5 euro applicabile con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Virtavo Telecamera Wi-Fi esterno: le caratteristiche

La telecamera wifi esterno senza fili trasmette video e immagini ad alta qualità con una risoluzione altissima. Inoltre, il nuovo zoom digitale 8x della telecamera esterno consente di vedere dettagli estremamente nitidi. E’ dotata di una batteria al litio ricaricabile incorporata che dura 30-90 giorni per carica. La telecamera wi-fi esterno senza fili con tecnologia Starlight offre visione notturna a colori fino a 10 metri di distanza. Inoltre, in assenza di luce, i LED IR garantiscono una visione in bianco e nero chiara. Con il microfono e l’altoparlante integrati, questo dispositivo può essere utilizzata come un videocitofono per comunicare con la famiglia anche a distanza.

La videocamera sorveglianza esterno wifi rileva il movimento con PIR e notifica istantaneamente. Grazie all’uso dell’AI, i falsi allarmi causati da movimenti delicati e insetti volanti sono ridotti. Si concentra solo sui movimenti delle persone reali, inviando notifiche al tuo cellulare quando rileva attività sospette. Può essere installata in soli 5 minuti e senza la posa di cavi. Inoltre, la telecamera batteria supporta fino a 5 utenti contemporaneamente, permettendo la condivisione del monitor video con altri utenti, anche l’applicazione è semplice da utilizzare. Possono registrare video su scheda micro SD (fino a 256 GB, non inclusa) o in un cloud privato con 30 giorni gratuiti e senza obbligo di abbonamento. La telecamera esterno senza fili è compatibile con IOS e Android, per eventuali problemi contattaci per una soluzione soddisfacente.

