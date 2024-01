Con questa Telecamera Arlo in OFFERTA controlli casa anche di notte e con l'allarme metti in fuga i ladri!

Arlo ultra 2 è una telecamera aggiuntiva wi-fi esterno senza fili, 4k uhd, 180° visione notturna colori, sirena, rilevamento movimento, audio bidirezionale, stazione base necessaria venduta separatamente. Oggi la paghi con il 13% di sconto, quindi solo 209,99 euro!

Telecamera Arlo ultra 2: le caratteristiche

L’eccezionale video 4k HDR cattura ogni dettaglio con nitidezza cristallina e senza distorsioni. La visione notturna a colori 4K cattura ogni vivido dettaglio anche nelle notti più buie. Il campo visivo a 180° estremamente ampio garantisce la massima sicurezza della tua proprietà. Con un fluido frame-rate da 24 fps (fotogrammi per secondo) – lo stesso della maggior parte dei film di Hollywood – potrai catturare ogni secondo dell’azione, indipendentemente dalla velocità. Esegue il backup dei video in modo sicuro sul cloud. Rileva più di qualsiasi altro marchio; identificazione e priorità a persone, auto, animali domestici e pacchi; focalizzazione sulle zone di attività. L’abbonamento include anche l’assicurazione contro il furto della fotocamera.

Le videocamere Arlo offrono streaming live, avvisi di movimento e conversazione bidirezionale direttamente sul tuo cellulare. Associato a una stazione base, è possibile anche l’archiviazione locale. La tecnologia audio specializzata riduce il rumore di fondo, come il vento e il traffico, così da poter parlare con i visitatori in modo tanto chiaro come se ci si trovasse lì.

