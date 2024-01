Con queste 4 prese smart a soli 29 euro controlli i tuoi elettrodomestici a voce e quanto consumano

Offerta imperdibile per chi vuole una casa smart: 4 prese Meross Presa Smart Mini con Monitoraggio consumi, Presa intelligenti 16A, Presa WiFi Schuko compatibile con Alexa, Google Home e SmartThings, Controllo Vocale e Remoto App, 3840W a soli 29,39 euro! Devi applicare il Coupon del 30% con una semplice spunta.

Caratteristiche prodotto

La presa intelligente Meross fornisce rapporti in tempo reale sul consumo di energia ed è possibile visualizzare i dati di consumo settimanali, mensili o annuali dei vostri elettrodomestici tramite l’app Meross, aiutandovi a risparmiare in modo più efficace sulla bolletta dell’elettricità. E’ possibile controllare la presa intelligente da qualsiasi luogo in cui si disponga di una connessione Internet e presa smart Alexa funziona con qualsiasi router WiFi a 2,4GHz. Non c’è bisogno di un hub o di un costoso abbonamento. La presa smart WiFi può essere utilizzata con Alexa e Google Home. La Meross presa intelligente ha dimensioni di 5,0×5,7×6,3 cm, più compatte rispetto alle tradizionali prese intelligenti. Il design compatto consente un’installazione agevole e un risparmio efficace dello spazio delle prese.

È possibile impostare l’orario di accensione o spegnimento di questa presa smart in base alle esigenze e alle abitudini proprie o della famiglia, e la presa WiFi funzionerà o si spegnerà automaticamente all’ora prestabilita. Quando cala la notte, ad esempio, è il momento di accendere le luci in camera. Anche se il router è scollegato da Internet, è possibile controllare il dispositivo collegato tramite l’app Meross, purché sia ancora connesso alla stessa rete WiFi del telefono. Con il controllo locale, si può sperimentare un controllo al millisecond. Quando la presa smart rileva che l’apparecchio collegato è in modalità standby, si spegne automaticamente, aiutandoti a risparmiare sulla bolletta e a goderti facilmente uno stile di vita eco-sostenibile.

