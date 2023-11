Con queste 4 Telecamere di VIDEOSORVEGLIANZA in OFFERTA in casa tua non entreranno manco le mosche!

Se ormai da tempo passi le notti insonni per paura che i ladri entrino in casa o esci con l’ansia che qualcuno possa entrarci e rubare ciò a cui tieni di più, potresti prendere seriamente questa offerta: Kit Videosorveglianza Wifi Esterno Reigy con Spotlight, 4 Telecamere di Sorveglianza IP1296P, Sistema di Sicurezza Interno con Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale per comunicare con chi ti bussa quando non ci sei e tanto altro, a soli 189,99 euro! Dovrai solo applicare la spunta per ottenere un coupon di 30 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Kit Videosorveglianza Reigy: le caratteristiche

Il Kit Videosorveglianza Reigy è dotato di 4 telecamere e puoi aggiungere altre 4 telecamere REIGY 1296P per un monitoraggio completo a 8 canali. Un anno di garanzia e supporto tecnico a vita. Con una risoluzione Pro HD 3MP (2304 * 1296) e tre modalità di visione notturna: modalità infrarossi, modalità Spotlight, modalità smart, La luce IR o il spotlight automaticamente la modalità di visione notturna quando la luce ambientale è bassa per assicurarti di essere visibile al buio. Il sistema di sicurezza ha un altoparlante e microfono integrati, puoi parlare con le persone vicino alla telecamera sempre e ovunque e persino spaventare gli intrusi. La telecamera esterna utilizza un robusto alloggiamento in alluminio e un design impermeabile IP66. Può mantenere ottime prestazioni anche in condizioni climatiche estreme come neve, gelo e sole.

Questa kit videosorveglianza imposta automaticamente la registrazione continua per 24 ore. Quando lo spazio di archiviazione del disco rigido è insufficiente, sovrascriverà automaticamente i vecchi record. Prendendo come esempio un disco rigido da 1TB, se 4 telecamere registrano continuamente, possono durare 8 giorni. Supporta la visualizzazione remota nell’app Eseecloud (iOS e Android) o PC (Windows). La configurazione è un gioco da ragazzi tramite la scansione del codice QR, non serve un tecnico!

Il Kit Videosorveglianza Wifi Esterno Reigy oggi lo paghi solo 189,99 euro! Dovrai solo applicare la spunta per ottenere un coupon di 30 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

