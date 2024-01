Con questi 3 Router avrai Internet veloce in tutte le stanze e oltre: prendili con lo SCONTO!

TP-Link Deco S1900 è un interessante trittico di Router WiFi Mesh AC1900Mbps, 3 Porte Ethernet Gigabit, Modalità Router e Access Point, Parental Control. La copertura garantita è fino a 520㎡. Gestibili anche a voce grazie alla compatibilità con Amazon Alexa. Oggi puoi prenderli in offerta con il 7% di sconto quindi a soli 129,99 euro!

TP-Link Deco S1900: le caratteristiche

Goditi le tue serie preferite in 4K con velocità combinate fino a 1900 Mbps (600 Mbps su 2,4 GHz e 1300 Mbps su 5 GHz) con tecnologia MIMO 3×3 MU-MIMO. Deco gestisce il traffico anche sulle reti più trafficate e offre connessioni senza ritardi per oltre 100 dispositivi. Copertura senza soluzione di continuità migliorata: grazie alla tecnologia Deco Mesh avanzata, i dispositivi lavorano insieme per creare una rete unificata con un unico nome di rete.

I dispositivi passano automaticamente tra i dispositivi Deco quando ci si sposta nel tuo appartamento per raggiungere la massima velocità possibile. Gigabit Ethernet completo – 3 porte Gigabit WAN/LAN Ethernet offrono un solido accesso a Internet ad alta velocità. Robusto controllo parentale: limita il tempo online e blocca i siti Web non idonei in base ai profili creati per ogni membro della famiglia. Due modalità in una: funziona come router o access point per una rete domestica flessibile. Facile da configurare: la configurazione è più semplice che mai, poiché l’app Deco ti guiderà attraverso ogni passaggio.

TP-Link Deco S1900 è un interessante trittico di Router WiFi Mesh AC1900Mbps, 3 Porte Ethernet Gigabit. Oggi puoi prenderli in offerta con il 7% di sconto quindi a soli 129,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.