Con questi GENIALI calzini auto-riscaldanti stop ai piedi freddi

Per risparmiare qualcosa sulle bollette del riscaldamento e mantenersi comunque al caldo esistono modi alternativi, e tra questi c’è ovviamente quello di coprirsi il più possibile anche in casa. Ma se ciò non bastasse ci sono dei particolari accessori e capi di abbigliamento che agevolano notevolmente il compito, come questi particolari calzini auto-riscaldanti, perfetti per mantenere i propri arti al calduccio anche in quelle giornate di gelo. Li trovi su Amazon con le spedizioni gratuite garantite da Prime a un prezzo che oscilla tra i 43€ e i 56€.

Calzini auto-riscaldanti elettrici, geniali ed economici

Le calze sono dotate di due mini batterie ai polimeri di litio da 3,7 V e da 4.000 mAh, quindi dopo una carica completa è possibile utilizzarle per 5-12 ore gestendo le diverse impostazioni di temperatura disponibili (da 35 ℃ a 55 ℃). Le batterie sono leggerissime e poco ingombranti, e sono posizionate ciascuna in una piccola tasca sul lato della calza. Per attivarle basta premere il pulsante per 2-3 secondi, mentre per regolare la quantità e l’intensità del calore occorre pigiare leggermente.

Per quanto riguarda l’aspetto e il materiale, i calzini hanno un look moderno e bello a vedersi, con colori diversi che (nero, grigio, marrone, rosa, verde) e sono realizzati con un tessuto spandex di alta qualità, traspiranti, ad asciugatura rapida, isolati dal calore eccessivo (per evitare scottature). Sono altamente elastici, taglia unica, adatti per scarpe da 38 a 46. Come usare le calze elettriche riscaldate:

1. Caricare completamente le batterie con il caricatore, può richiedere 4-5 ore

2. Collegare la batteria al connettore del filo nella tasca del calzino

3. Premere il pulsante on/off (2~3 secondi) sulla batteria per attivare la funzione di riscaldamento, le calze riscaldate si riscaldano rapidamente in un minuto

4. Mettere la batteria nella tasca del calzino

5. Premere il pulsante om/off per regolare il livello di temperatura

Insomma, una genialata che ti permetteranno di mantenere sempre caldi i tuoi piedi, anche nel caso in cui dovessi indossarli dentro un scarponcino in un’area innevata. Non esitare dunque, e fai tuoi questi particolari calzini auto-riscaldanti, perfetti per mantenere i propri arti al calduccio anche in quelle giornate di gelo. Li trovi su Amazon con le spedizioni gratuite garantite da Prime a un prezzo tra i 43€ e i 46€ a seconda della taglia.

