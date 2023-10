Con questo centrotavola autunnale in LEGO farai un figurone (39€)

Su Amazon il centrotavola autunnale del set di costruzioni LEGO Icons è in offerta a 39,90 euro invece di 49,99 euro. L’articolo, venduto e spedito da Amazon, è un’ottima idea regalo per le persone amanti del fai da te e dei fiori.

Il centrotavola di fiori secchi di LEGO Icons consente agli utenti più creativi di dare libero sfogo alle loro idee, costruendo un oggetto di home decor che trae ispirazione dalle tonalità autunnali. Il set è composto da una gerbera e una rosa, entrambe posizionate in primo piano.

Centrotavola autunnale LEGO Icons in offerta a 39 euro su Amazon

Il modello in LEGO del Centrotavola di fiori secchi è suddiviso in parti diverse, così da permettere a due persone di costruirlo insieme. Grazie a questa particolarità, è possibile realizzare il centrotavola autunnale dei propri sogni insieme a una persona cara, rilassandosi e liberando la creatività.

Una volta terminato, il modello può essere usato sia come centrotavola che appeso alla parete, oppure ancora può essere unito ad altri elementi per ricreare una composizione floreale ancora più grande.

Il set in offerta fa parte della collezione Botanica LEGO, dunque include elementi in plastica di origine vegetabile. Quest’ultima viene infatti prodotta con l’utilizzo di canna da zucchero sostenibile.

In totale il prodotto misura 7 cm in altezza, 40 cm in larghezza e 13 cm in profondità. Ti ricordiamo, inoltre, che puoi scaricare l’app LEGO Builder non solo per conservare le istruzioni, ma anche per visualizzare il modello reale durante la costruzione.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Amazon sul centrotavola autunnale di LEGO Icons per acquistarlo a soli 39,90 euro, beneficiando così di uno sconto del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.