Con questo comodo kit produci l'elettricità che ti serve a costo zero, anche dal balcone

Chi non ha la possibilità di fissare i pannelli fotovoltaici in terrazza o sul tetto, magari perché vive in un appartamento all’interno di un palazzo a più piani, può optare per un pannello “da balcone”, ovverosia un tipo di sistema che può essere montato, appunto, sulla loggia per alimentare poi i dispositivi di casa. Si può iniziare con un kit di base come questo disponibile ora su Amazon a soli 217€, in quanto come sempre tutto può essere potenziato col tempo aggiungendo altri accessori, e visto che è complet0 di tutto, perfino di 5 lampadine E27 a basso consumo energetico, cominciare a sperimentare.

Kit fotovoltaico da balcone: comodo e super utile

Questo kit per il fotovoltaico arriva a 2KW al giorno in piena estate e un 1KW minimo garantito in inverno. Il pacchetto include due pannelli solari da 100W in totale, un regolatore di carica da 50A e persino un inverter per la corrente alternata che arriva fino a 4000W. Si tratta, come scritto prima, del bundle perfetto per iniziare a sperimentare. Un kit che ti apre successivamente ad altre aggiunte, come ad esempio un accumulatore di energia, così da poterla conservare e sfruttare di sera.

Tutto quello che dovrai fare è piazzare i pannelli in una posizione consona, connetterli al regolatore di carica e infine collegare l’inverter per la corrente alternata. Quest’ultimo è dotato di una porta USB alla quale puoi perfino connettere i tuoi dispositivi come tablet, smartphone, powerbank e non solo per ricaricarli o alimentarli mentre li utilizzi. In totale, come anticipato, arrivi a ottenere fino a 2KW al giorno oppure 1KW nelle giornata invernali con meno sole.

Ma non è tutto: ideale per coprire i punti in cui non c’è energia elettrica, nulla ti vieta di installare questo kit per il fotovoltaico anche in giardino, per alimentare luci e attrezzi elettronici a basso consumo in garage o “aiutare” in casa. Ad esempio puoi sfruttare l’energia prodotta da questo impianto mentre utilizzi un particolare elettrodomestico, in modo tale da alimentarlo con l’energia prodotta al momento e non pesare invece sul contatore generale. In questo modo ammortizzate i costi e, lo ripetiamo, prendete confidenza con questo sistema, consapevoli che poi la potenza di picco di oggi in futuro potrà anche triplicare. Non perdere l’occasione di portare tutto a casa da Amazon a prezzo bassissimo. Segui questo link e completa l’ordine adesso per acquistarlo a 217€ incluse le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.