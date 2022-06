Con questo economico kit di conversione la tua bici diventa elettrica

Per chi ama il fai-da-te sui veicoli, in special modo sulle bicilette, questo kit di conversione è un vero e proprio gioiello. Pensa, ha tutto quello che può servire in pochi passi per aiutarti a convertire la tua bici in una e-bike elettrica. Se sei alla ricerca di un’esperienza di guida più confortevole senza spendere un patrimonio, con 79€ puoi acquistare questo bundle, e trasformare la tua vecchia “due ruote” in un mezzo più moderno e bello da guidare.

Kit Conversione per e-bike fai-da-te

Questo pacchetto, adatto per l’installazione su biciclette normali da 20-28 pollici, ti offre tutti gli accessori necessari per la modifica e l’ammodernamento di bici o la trasformazione di una normale bike in un vera e propria bici elettrica a pedalata assistita. E’ dotato di controller e motore, e supporta molteplici funzioni di impostazione strutturale tramite il connettore in dotazione.

Consente inoltre il controllo costante e sensibile della velocità di frenata e cambi di direzione. La confezione include:

1 X motore

1 X controller

1 X motore staffa

1 X Catena

1 X Volano

2 X Piastra in acciaio

1 X Connettore

4 X viti

4 X anello

Il materiale adottato per i vari componenti del kit è di qualità, e in alcune parti chiave è presente l’alluminio che, insieme al particolare design di alcune componenti, garantisce una buona dissipazione del calore e capacità di resistenza alle alte temperature, per una migliore protezione per il circuito interno. Che aspetti, quindi? Fallo tuo a soli 79€, fatti da te una e-bike elettrica all’ultima moda, e godi perfino delle spedizioni gratuite.