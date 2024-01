Con questo Ferro da stiro Verticale in OFFERTA avrai abiti sempre in ordine ovunque tu vada!

Rowenta dr2024 pure pop è un ferro da stiro verticale portatile a vapore, utile per stirare e igienizzare i tuoi capi, con sistema reversibile, riscaldamento rapido, potenza 1300w, colore verde. Oggi puoi prenderlo a soli 39,99 euro, con il 9% di sconto!

Caratteristiche tecniche

Con il ferro da stiro Rowenta Pure Pop puoi igienizzare e stirare in un unico movimento. Il sistema reversibile permette di passare dal lato vellutato, perfetto per stirare ogni tipo di tessuto, a quello anti-pelucchi, per capi sempre come nuovi. Grazie all’emissione continua di vapore di 20 g/min, Pure Pop garantisce risultati perfetti su tutti i tessuti, garantendo capi freschi e un’igiene perfetta. Permette di passare comodamente da uno strumento all’altro. La spazzola anti-pelucchi permette di rimuovere pelucchi e capelli dai vestiti. Il lato vellutato è perfetto per stirare tutti i tipi di tessuti, senza il rischio di danneggiarli.

Pure Pop è ultra compatto, sottile e leggero e può essere portato ovunque. Disponibile in tre vivaci tonalità accattivanti: Rosso Corallo, Verde, Giallo. Il tempo di riscaldamento di soli 15 secondi rende Pure Pop lo stiratore verticale ideale per un uso frequente e per i ritocchi dell’ultimo minuto. La sua tecnologia permette di eliminare le pieghe e sanificare anche capi e tessuti più delicati, anche quelli più delicati.

Rowenta dr2024 pure pop è un ferro da stiro verticale portatile a vapore. Oggi puoi prenderlo a soli 39,99 euro, con il 9% di sconto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.