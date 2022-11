Con questo GENIALE Hula Hoop fitness smart, perdi peso divertendoti

Pronti a rimettervi in forma senza rinunciare a un po’ di sano divertimento? Allora ecco il prodotto che fa per voi, un fantastico hula hoop smart con tanto di contacalorie e peso integrato. Con la promozione in corso su Amazon costa appena 21€ circa, con uno sconto quindi del 50% e le spese di spedizioni gratis tramite i servizi Prime. Hula Hoop Fitness fa ruotare una palla a gravità di 400 g per ottenere un allenamento. Il binario integrato senza soluzione di continuità garantisce una rotazione silenziosa e fluida della palla a gravità.

Hula Hoop fitness smart

L’hula hoop è composto da 16 segmenti staccabili che possono essere regolati per adattarsi a circonferenze vita da 69 a 117 cm. Salvaspazio, adatto all’uso di tutta la famiglia. Con un contatore intelligente che registra giri, tempo e calorie bruciate, consente a chi si allena di pianificare e controllare l’allenamento in modo più scientifico.

Grazie ai morbidi punti di massaggio magnetico, Hula Hoop Fitness non solo può bruciare rapidamente il grasso corporeo, ma anche lenire la parte bassa della schiena delle persone sedentarie.

Rispetto all’hula hoop tradizionale, hula hoop intelligente non cade quando gira. Adulti, bambini e principianti possono imparare a usarlo rapidamente. Facile da trasportare e da esercitare ovunque e in qualsiasi momento. Che aspetti? Corri ad accaparrartelo con appena 21€ circa su Amazon, con lo sconto del 50% e le spese di spedizioni gratis tramite i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.