Con questo impianto audio Casse + Subwoofer+ Soundbar sarai avvolto da un sound incredibile: sfrutta sconto e copuon!

ULTIMEA ha ideato questo impianto Apollo S50 con due casse, Subwoofer, e soundbar, basati su tecnologia Bluetooth 5.3, 3, equalizzazione e bassi regolabili.

Il design smontabile della soundbar consente di assemblarla in diversi stili per adattarla alla disposizione e all’atmosfera della stanza. Il design diviso consente di risparmiare spazio, mentre l’esclusiva inclinazione di 7° arricchisce il palcoscenico con dettagli esclusivi. Dotata di 2 tweeter e woofer integrati, questa soundbar 4.1ch per TV riproduce un suono bilanciato per godere di bassi più ricchi e alti più nitidi. Inoltre, la soundbar Apollo S50 è dotata di un subwoofer supplementare a grande volume da 7,2L che consente di raggiungere un’ampiezza del diaframma di 15 mm, ottenendo bassi più potenti.

Elevate il vostro audio con 3 modalità di equalizzazione progettate per musica, film e giochi. L’esclusiva tecnologia BassMX di Ultimea arricchisce le basse frequenze, consentendo di regolare i bassi per ottenere un basso rimbombante e pulsante. Tutte queste modalità sono facilmente accessibili con la semplice pressione di un pulsante sulle impostazioni di equalizzazione. La soundbar utilizza un chip DSP aggiornato per ridurre le interferenze audio. In questo modo si garantisce che ogni parola e ogni suono siano percepiti esattamente come sono stati concepiti. La soundbar dispone di opzioni di connessione doppia, cablata e wireless, tra cui porte ARC, ottiche, AUX e USB (tutti i cavi sono inclusi). La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una maggiore velocità e un raggio di copertura molto ampio. Incluso comodo telecomando.

