Con questo monitor gaming LG da 31" in OFFERTA i mostri usciranno dallo schermo!

Il colosso dell’elettronica sudcoreano LG non smette mai di stupire per i prodotti di straordinaria qualità a prezzi molto competitivi che immette sul mercato. Questo monitor gaming LG Electronics 32GN600-B.BEU UltraGear ne rappresenta l’ennesima prova! Ora puoi pagarlo 239 euro grazie allo sconto del 3%! Un monitor straordinario, che oltre alla grandezza di 31 pollici, ha un display QHD, pannello VA da 5 ms (GtG) e una potenza di frequenza di 165 Hz!

Monitor gaming LG Electronics 32GN600-B.BEU UltraGear: le caratteristiche

Il monitor gaming LG Electronics 32GN600-B.BEU UltraGear vanta un Display VA da 31,5 pollici da 80 cm con risoluzione QHD 2.560 x 1.440 px e sRGB 95 per cento. Il Formato immagine in default è d 16:9. Lo Schermo è dotato di tecnologia HDR10, frequenza di aggiornamento di 165 Hz e 5 ms GtG; include funzione Smart Energy Saving, per un maggiore risparmio in bolletta. E ancora, la modalità Reader, tecnologia Flicker Safe Backlight, 1 ms Motion Blur Reduction e diverse modalità di immagine per adattarla al genere di gioco.

I gamer troveranno inoltre molto utili funzioni come AMD FreeSync Premium, Black Stabilizer e Dynamic Action Sync, per un’immagine più realistica e stabile. Per quanto concerne i collegamenti, offre 2 x HDMI, DisplayPort 1.4, uscita cuffie. Nella confezione troverai: 32GN600-B, cavo di alimentazione, istruzioni brevi per l’uso, alimentatore esterno, cavo DisplayPort.

