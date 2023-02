Con questo montalatte elettrico hai il bar a casa con meno di 40€

Il montalatte elettrico del marchio Wamife ha tutto ciò che occorre per trasformare la tua cucina in un bar, dove servire ogni mattina cappuccini con una schiuma di latte densa, liscia e vellutata. Se lo ordino ora su Amazon, hai la grande opportunità di pagarlo 39,99 euro anziché 65,99 euro, grazie al 39% di sconto. E in più, se hai l’abbonamento a Prime la spedizione è gratuita.

Montalatte elettrico Wamife in sconto del 39% su Amazon

I quattro pulsanti di cui è dotato questo montalatte elettrico corrispondono ad altrettante funzioni. Puoi scegliere infatti se volere una schiuma fredda o una schiuma calda, oppure scaldare soltanto il latte, oppure ancora preparare una cioccolata calda. Va da sé che il funzionamento è altrettanto semplice, ecco perché il prodotto di Wamife è uno strumento ideale anche per chi non ha mai usato in vita sua un montalatte elettrico. Tutto quello che occorre fare è collegare il montalatte alla corrente, versare il latte, chiudere il coperchio e premere su uno dei quattro pulsanti a scelta.

Un altro suo punto di forza è la comodità nel pulirlo: la base e il corpo in acciaio inox sono rimovibili, inoltre puoi anche lavarlo in lavastoviglie. È davvero difficile trovargli un punto debole, anche perché non ne ha.

Insomma, come fare la colazione al bar, col vantaggio però di essere a casa e pagare zero. Prendi al volo l’offerta di Amazon per risparmiare 26 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e regalati il montalatte elettrico Wamife.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.