Con questo SMARTWATCH telefoni/messaggi dal polso e monitori la tua SALUTE (39€)

Lo smartwatch Popglory in offertissima oggi su Amazon a soli 39€ è un compagno ideale per chi desidera un orologio intelligente ricco di funzionalità avanzate per monitorare la salute e semplificare la vita quotidiana. Con design elegante e caratteristiche all’avanguardia, questo smartwatch offre una serie di opzioni per migliorare il tuo benessere.

Uno dei punti di forza di questo smartwatch è la sua capacità di gestire chiamate e messaggi direttamente dal polso, grazie alla connettività Bluetooth con il tuo smartphone. Riceverai notifiche per chiamate, messaggi e app come WhatsApp, mantenendo sempre il controllo senza dover estrarre il telefono dalla tasca.

Smartwatch Popglory in offertissima oggi su Amazon

Il monitoraggio della salute è una caratteristica chiave del Popglory Smartwatch. Misura la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) in modo continuo. Questi dati forniscono informazioni preziose sulla tua salute cardiovascolare e generale, aiutandoti a mantenere uno stile di vita più consapevole.

Il contapassi e il monitoraggio del sonno sono altre funzioni che contribuiscono a mantenerti attivo e a migliorare la qualità del tuo riposo. Puoi impostare obiettivi giornalieri, tracciare le tue attività e ricevere avvisi quando raggiungi i tuoi traguardi.

L’orologio supporta anche la funzione di assistente vocale, consentendoti di controllare il dispositivo con comandi vocali. Questa caratteristica aggiunge un tocco di praticità e rende l’utilizzo dell’orologio ancora più intuitivo.

Con due cinturini inclusi, avrai la possibilità di personalizzare il tuo smartwatch per adattarlo al tuo stile. La batteria a lunga durata garantisce un utilizzo prolungato senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

Lo smartwatch è compatibile con dispositivi Android e iOS, offrendo una piattaforma versatile per un’ampia gamma di utenti. Con un mix di funzionalità intelligenti e design accattivante, questo orologio è un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza smart completa. Lo smartwatch Popglory è in offerta oggi su Amazon a soli 39€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.