Con questo Telemetro Bluetooth otterrai misurazioni PRECISISSIME: prendilo ora in OFFERTA!

HOTO Telemetro Pro con Bluetooth offre una misurazione in tempo reale molto precisa. Ricarica USB-C, 5 Modalità, Schermo a colori LED, batteria da 850 mAh, misurazione 0.05-50 m, Unità in M/Ft/in. Tascabile, lo porti dove vuoi. Oggi puoi prenderlo a soli 93,99 euro, grazie al coupon da 50 euro che otterrai con una semplice spunta! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

HOTO Telemetro Pro con Bluetooth: le caratteristiche

Dopo aver avviato il prodotto, premere brevemente il pulsante di accensione/misurazione e la distanza attuale verrà visualizzata in tempo reale. Design a pulsante singolo per un’esperienza facile e interattiva. La precisione della misurazione è più 2 mm (±1/16 pollice). Utilizza un’innocua testina laser doppia con una risposta istantanea di 0.2 secondi per ottenere una maggiore efficienza. Collegala all’app del tuo telefono tramite Bluetooth e accedi alla memoria estesa, progetta progetti ed esegui annotazioni sulle foto. 5 Modalità includono la misurazione di distanze, angoli, altezze angolari e aree e l’attivazione di un righello virtuale. Se il prodotto è inattivo per 180 secondi, si spegnerà automaticamente.

L’ampio schermo a colori LED da 1,8 pollici può visualizzare la potenza, lo stato della connessione, la modalità, la cronologia delle misurazioni, le unità e altri dati. I dati sono semplici in modo che ogni misurazione sia chiara e semplice. Misurazione della distanza fino a 50 m (164 piedi), progettato per molteplici applicazioni Commutabile tra M/In/Ft per la regolazione libera. Batteria Ricaricabile di Type-C & Alta Capacità. Porta di ricarica universale di Type-C, è possibile condividere il cavo di ricarica per telefoni cellulari e altri prodotti elettronici 3C, nonché non è necessario sostituire frequentemente la batteria. Lo strumento non misura durante la ricarica Aggiornato con batterie al litio ad altissima capacità da 850 mAh. Con una carica completa, misura fino a 2000 volte. Dimensioni ridotte e con un peso di soli 90 grammi, è comodo da usare e facile da trasportare. E’ ideale per grandi aree come stanze, appartamenti, edifici, immobili, fabbriche, magazzini, ecc.

