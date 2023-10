Con questo TRIPLO MODEM ASUS in offerta la tua connessione WiFi volerà!

Stanco di una connessione WiFi lenta a casa o in ufficio? Puoi dirgli addio grazie ad ASUS ZenWiFi XD4 AX, un Mini Sistema Mesh AX1800. Il quale consta di 3 Pezzi, che offrirà una connessione veloce WiFi 6, ma garantisce anche protezione Internet per tutti i tuoi dispositivi integrati. Puoi impostarlo e gestirlo facilmente tramite app. Il colore bianco e le dimensioni ridotte, lo rendono facilmente inseribile in tutti gli ambienti, privati o pubblici, come uffici, bar, pub, ristoranti, ecc. Con 246,99 euro il tuo WiFi volerà! Ma essendo un’offerta speciale (-18%) non durerà ancora per molto!

Modem ASUS ZenWiFi XD4 AX: le caratteristiche

Grazie al Wifi 6 offerto dal modem ASUS ZenWiFi XD4 AX potrai godere di una velocità e di una efficienza senza paragoni, potrai utilizzare tutte le tue app preferite, anche contemporaneamente, senza rallentare la tua rete! Adatto a tutti per la sua facilità di utilizzo, puoi pensare anche di regalarlo a quanti non sono proprio avvezzi con la tecnologia. Infatti, grazie all’installazione facile ed intuitiva in soli tre passaggi grazie all’app mobile, configura o modifica le impostazioni con una semplicità da vero tecnico informatico.

Offre una sicurezza sulla tua rete di livello professionale grazie ad ASUS AiProtection Pro, un tool fornito da Trend Micro incluso e aggiornabile a vita, che protegge i tuoi dispositivi da attacchi esterni. Potrai dire addio alle zone morte senza WiFi: questo modem AiMesh permette di creare infatti una rete mesh flessibile e scalabile per una connessione stabile, senza lag e che ti permette di coprire ampi spazi. Così potrai avere una casa smart con tutti i dispositivi collegati senza alcun problema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.