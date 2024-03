Con questo TRUCCO da pochi Euro rendi i termosifoni più CALDI e risparmi in BOLLETTA

Lo sapevate che esiste un semplice quanto geniale trucchetto che vi consente di rendere i termosifoni più caldi e quindi più efficienti così da farvi consumare meno elettricità? Proprio così, grazie a questo sistema potete abbassare di un paio di gradi il termostato del riscaldamento ottenendo lo stesso risultato ma risparmiando notevolmente sulla bolletta.

Il tutto con un investimento minimo iniziale e senza bisogno di rivolgersi a un esperto. Vi basta infatti posizionare a dovere dei pannelli termoriflettenti, come questi in vendita su Amazon a 27€, dietro ai caloriferi per ottenere i risultati che vi abbiamo indicato.

Pannelli termoriflettenti: temperature su, bollette giù

Come potete vedere si tratta di una trovata semplice che potete mettere in pratica in totale autonomia in un momento storico nel quale il costo dell’energia elettrica ha raggiunto valori assolutamente altissimi, pesando fortemente sui bilanci familiari.

Con questo sistema, quella parte del calore generato dai radiatori che di solito va a finire sul muro disperdendosi all’esterno, rimane in casa e contribuisce quindi a mantenerla calda. I pannelli, infatti, bloccano il calore e lo riflettono verso l’interno della camera incrementando così i gradi della temperatura interna e rendendo l’impianto di riscaldamento più efficiente.

Dal momento che, come scritto in precedenza, si evitano dispersioni, la quantità di calore presente in casa garantisce il giusto comfort alla famiglia e consente quindi di abbassare di un paio digradi il termostato. Il risultato? Meno kW consumati e quindi meno soldi da sborsare per la bolletta.

Attenzione, non dovete aspettarvi miracoli e temperature interne estive, ma di certo un aiuto concreto per tenere calda la vostra casa semplicemente bloccando come detto il calore che esce da dietro i termosifoni e rilanciandolo verso l’interno con l’ausilio di termoriflettenti. Provatelo: tre pannelli più relativo kit adesivo di montaggio sono disponibili in un pacchetto unico su Amazon a 27€ circa, con le spedizioni gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

