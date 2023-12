Con questo ZAINO INVICTA in OFFERTA porti tutto quello che vuoi!

L’azienda leader del settore Invicta ha ideato questo zaino Seven Unisex Kids Jelek Fantasy Backpack, ricco di tasche, compatto, comodo e resistente. Oggi puoi prenderlo in offerta con lo sconto del 7%, quindi lo paghi solo 43,40 euro!

Scopri lo Zaino Seven

Le Dimensioni dello zaino Seven sono 32 x 43 x 25 cm, con una capacita’ di 38 litri, dunque compatto ma capiente. Caratteristiche: doppio scomparto, fondo rinforzato, portachiavi amovibile, tirazip personalizzato con cordino rifrangente.

Tante le tasche: doppia tasca frontale, tasca interna con organizer, scomparto interno porta computer, tasche laterali in rete. Schienale comodo e resistente: imbottito e rivestito in tessuto; spallacci: imbottiti e rivestiti in tessuto, sotto spallaccio in rete. Infine, il tessuto è 100% poliestere riciclato.

