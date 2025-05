Con Rowenta X-Clean 10 le pulizie domestiche non saranno più un problema

Rowenta X-Clean 10 è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 28%, al prezzo di 487,49€, rispetto al costo originale di 679,99 €. Questo dispositivo rappresenta una soluzione versatile e innovativa per la pulizia domestica, unendo aspirazione e lavaggio in un unico strumento.

Rowenta X-Clean 10: l’elettrodomestico che devi avere

Dotata di sensori intelligenti, la X-Clean 10 regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base al livello di sporco rilevato. Il display LED integrato è un elemento distintivo: cambia colore da rosso a blu per segnalare quando la superficie è perfettamente pulita, offrendo un feedback visivo immediato. Inoltre, l’interfaccia fornisce informazioni essenziali come lo stato della batteria e le indicazioni per la manutenzione.

Tra le caratteristiche principali spicca la struttura a doppio serbatoio, che separa i rifiuti solidi da quelli liquidi, migliorando l’efficienza e l’igiene durante l’uso. La spazzola laterale è progettata per raggiungere angoli difficili, mentre il manico pieghevole a 180° consente di pulire comodamente sotto mobili e altri arredi. La tecnologia di auto-propulsione integrata riduce fino al 75% lo sforzo necessario per spingere l’apparecchio, rendendo le operazioni di pulizia meno faticose.

Con un’autonomia che raggiunge i 60 minuti, questo dispositivo è ideale per coprire superfici fino a 350 m², adattandosi a diverse tipologie di pavimenti e situazioni domestiche. Un altro punto di forza è la funzione di autopulizia: il rullo si lava automaticamente e si asciuga con aria calda a 65°C, eliminando la necessità di interventi manuali frequenti. La confezione include accessori che ne ampliano la versatilità: un rullo morbido aggiuntivo, una spazzola laterale, filtri di ricambio, caricatore, base di ricarica con funzione di pulizia e una spazzola per la manutenzione.

Questa lavapavimenti rappresenta una scelta interessante per chi cerca un dispositivo che combini innovazione e praticità. Acquistala adesso su Amazon al prezzo speciale di 487,49€, IVA inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.