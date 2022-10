Con SelfyConto 2% sulle somme vincolate a 6 mesi

I conti correnti online sono ormai uno strumento consolidato in ottica risparmio e gestione finanziaria.

Grazie alle nuove tecnologie e alla scesa in campo di alcuni dei colossi del settore bancario, negli ultimi anni questa realtà è diventata sempre più concreta.

Non si parla più di un semplice conto accessibile tramite smartphone, ma della possibilità di compiere azioni e transazioni comodamente seduti in salotto.

Spesso, i conti digitali sono collegati a carte di debito/credito e offrono anche la possibilità di investire il denaro contenuto all’interno degli stessi. In tal senso, quanto offerto da SelfyConto, rappresenta un chiaro esempio di questi vantaggi.

Accreditando lo stipendio su questo conto infatti, è possibile ottenere il 2% annuo lordo su somme vincolate a 6 mesi. Un modo utile, dunque, non solo per conservare ma anche per incrementare la propria liquidità.

SelfyConto è risparmio, investimento e tanti altri vantaggi

Al di là di questa interessante iniziativa, SelfyConto rappresenta un conto corrente online solido e con diversi vantaggi che meritano una citazione.

Si parla, tra le altre cose, di una carta di debito gratuita e che permette prelievi ATM in zona Euro a costo zero. Operazioni come bonifici bancari e ricariche telefoniche poi, risultano effettuabili senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

Altro punto di forza legato a SelfyConto è, senza ombra di dubbio l’app mobile. Questa è solida, duttile e facile da gestire. Attraverso la stessa è possibile tenere costantemente sott’occhio il proprio status finanziario, attraverso report accurati e facili da interpretare.

L’assistenza, infine, è costituita da una squadra di Bank Specialist sempre pronti a supportare i correntisti per qualunque problema legato a carta o conto.

E i costi? Per gli under 30 SelfyConto è totalmente gratis. Per chi ha superato tale età il servizio è gratuito il primo anno, mentre dal secondo è disponibile al costo più che accessibile di 3,75 euro al mese.

