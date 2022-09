Con SelfyConto hai il 2% sulle somme vincolate a 6 mesi

SelfyConto, il conto corrente online legato al gruppo Banca Mediolanum, è stato pensato per offrirti un sistema per pagare, investire e gestire il denaro nel modo più semplice possibile. Non senza però offrirti qualche interessante vantaggio.

Aprendolo adesso, infatti, se decidi di accreditare lo stipendio puoi avere il 2% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Ma non c’è solo questo, perché scegliendo SelfyConto hai tutti i vantaggi di una banca completa a portata di smartphone, la sicurezza di un indice di solidità pari al 21,1% e, soprattutto, la fiducia della banca più consigliata dai propri clienti.

Perché scegliere SelfyConto, il conto online che valorizza il tuo tempo

SelfyConto è un conto corrente online semplice da gestire, che ti garantisce di avere un canone di tenuta conto zero se hai meno di 30 anni e, in generale, per il primo anno anche se superi l’età indicata. Puoi gestire tutto online e farlo in totale autonomia, mentre ricevi anche una carta di debito gratuita con cui effettuare prelevi ATM a costo zero in area Euro.

Le principali operazioni bancarie sono completamente gratuite, come bonifici, addebiti utenze, pagamento di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche. Non solo potrai fare tutto dal tuo PC o dallo smartphone, ma anche senza spendere cifre aggiuntive.

L’app Mediolanum ti permette infatti di gestire tutto tramite un semplice swipe: accedi subito ai servizi bancari di cui hai bisogno, puoi controllare i movimenti delle tue carte, rateizzare i pagamenti e molto altro ancora.

In più, in offerta speciale, aprendo adesso SelfyConto hai la possibilità di ricevere il 2% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Unico requisito? Quello di accreditare il tuo stipendio.

