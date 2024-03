Con SelfyConto hai interessi al 5%: aprilo ora

Nel settore dei conti correnti, trovare una soluzione conveniente e smart può essere difficile visto l’enorme offerta del momento. Per questo ti presentiamo SelfyConto, la soluzione all’avanguardia di Banca Mediolanum che unisce benefici e vantaggi per migliorare la gestione delle proprie finanze. Questo conto è ideale se cerchi comodità, sicurezza e sostenibilità.

Perché scegliere SelfyConto

Il primo vantaggio è il canone: completamente gratuito per il primo anno per tutti i nuovi clienti. Questo vantaggio si estende ulteriormente per gli utenti under 30, per i quali il conto rimane gratuito fino al compimento del trentesimo anno di età. Per gli over 30, il canone di mantenimento può essere azzerato attraverso promozioni, rendendo SelfyConto accessibile a tutti.

In più, l’offerta promozionale attuale prevede un interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi, una condizione vantaggiosa che si differenzia dalle offerte di molti altri conti correnti. La flessibilità è un altro punto di forza: le somme possono essere svincolate in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati, offrendoti così libertà e convenienza.

Un altro punto di forza di SelfyConto è la sua carta di debito, inclusa gratuitamente nel conto e prodotta in PVC 100% riciclato. I prelievi gratuiti illimitati in area Euro rappresentano un ulteriore vantaggio, eliminando le preoccupazioni per costi aggiuntivi durante i viaggi o le spese all’estero. Anche le operazioni bancarie principali, come bonifici, pagamento di tasse e ricariche telefoniche, sono gratuite.

La personalizzazione delle carte di credito e prepagate aggiunge un tocco personale al servizio, consentendo ai clienti di scegliere colore, circuito di pagamento e di inserire una foto personale sulla propria carta, rendendo ogni esperienza bancaria unica.

Infine, attraverso l’app Mediolanum, avrai accesso ad una varietà di servizi e prodotti assicurativi, come SelfyCare LifeProject, SelfyCare Travel, SelfyCare Pet, oltre alla possibilità di richiedere prestiti con condizioni vantaggiose, ampliando così la gamma di soluzioni finanziarie a disposizione.

Con queste caratteristiche, il conto Selfy di Banca Mediolanum è una soluzione bancaria completa, sostenibile e personalizzabile, progettata per rispondere efficacemente alle esigenze di un mondo in costante evoluzione. Facile da aprire e gestire completamente online, rappresenta la scelta ideale per chi cerca un conto corrente moderno, conveniente e ricco di vantaggi. Visita ora il sito e apri il conto.

