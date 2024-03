Con SelfyConto ricevi il 5% annuo lordo sulle giacenze: scopri come

Un tasso d’interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a soli 6 mesi e una serie di vantaggi esclusivi: questa è l’imperdibile offerta SelfyConto di Banca Mediolanum, rivolta a tutti i nuovi utenti che sottoscrivono un nuovo conto online.

Zero spese, tanti vantaggi con SelfyConto

SelfyConto non solo offre un tasso di interesse allettante, ma elimina anche molte delle spese che solitamente si associano ai conti bancari tradizionali. Con zero canone di tenuta conto per il primo anno (o sotto i 30 anni) e zero spese per prelievi in area euro e carta di debito, risparmiare diventa ancora più semplice.

Grazie all’app Mediolanum puoi gestire in autonomia il tuo conto e accedere a tutti i servizi bancari (il cui costo è sempre azzerato) e ad alcune funzionalità avanzate, come il Mobile Payment e il Trading Online.

Aprire e chiudere un conto SelfyConto non ti costerà nulla. Tutto può essere effettuato e completato online, anche dallo smartphone, senza recarsi in filiale. Basta avere a portata di mano un documento d’identità, il codice fiscale e un indirizzo e-mail valido.

Infine, c’è la funzione conto deposito. Ti basterà accreditare lo stipendio per ricevere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, che puoi anche svincolare quando vuoi senza perdere gli interessi maturati.

Se desideri massimizzare i tuoi risparmi, avere accesso a vantaggi bancari senza spese nascoste – tra cui canone di tenuta conto azzerato, per il primo anno o per giovani sotto i 30 anni – e a tassi d’interesse competitivi, SelfyConto è ciò che fa per te. Apri il tuo nuovo conto online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.