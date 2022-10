Con SelfyConto vincola il tuo denaro per 6 mesi e ottieni il 2% di interesse

SelfyConto, servizio di online banking legato a Banca Mediolanum, ha lanciato recentemente una proposta molto interessante per i propri correntisti.

Aprendo un conto su tale servizio entro il 16/11/2022 e vincolando del denaro per 6 mesi, è possibile ottenere il 2% annuo lordo di interessi. Per poter accedere a questa interessante proposta è necessario soddisfare anche uno solo dei seguenti requisiti:

accreditare il proprio stipendio o la pensione sul conto;

o la sul conto; sottoscrivere un prodotto di risparmio legato a Banca Mediolanum;

legato a Banca Mediolanum; sottoscrivere una polizza assicurativa legata a Banca Mediolanum.

Di fatto, si tratta di un ottimo modo per proteggere il proprio denaro dall’inflazione, che in questi ultimi mesi è avanzata inarrestabile. Allo stesso tempo, si tratta di un vincolo di pochi mesi, che non risulta dunque troppo restrittivo e permette comunque di avere a disposizione la liquidità investita già nel breve periodo.

SelfyConto: dalle condizioni vantaggiose ai buoni Amazon in regalo

SelfyConto, oltre a quanto già detto, ha una serie di altri vantaggi considerevoli da proporre ai suoi correntisti.

Stiamo parlando di una carta di debito gratuita e che consente prelievi ATM gratuiti in tutta la zona Euro. A costo zero poi, risultano anche operazioni come bonifici bancari e ricariche telefoniche.

Il tutto è gestibile facilmente attraverso l’app mobile realizzata da Banca Mediolanum, che permette di avere sempre sotto controllo il proprio status finanziario con pochi tocchi sul display.

A questi vantaggi poi, si va ad aggiungere un’interessante promozione per i nuovi iscritti alla piattaforma: accreditando lo stipendio infatti, è possibile ottenere dei buoni regalo Amazon del valore di 200 euro.

Una serie di vantaggi che rendono SelfyConto un’ottimo servizio online, in grado di offrire solidità e serenità ai propri correntisti.

