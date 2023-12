Con soli 10 euro porti a casa questo Cavo USB C di ricarica con 4 livelli di lunghezza!

Baseus ha ideato questo Cavo USB C, 100 W, PD 5 A, QC 4.0, mini retrattile, da USB C a USB C, lunghezza fino a 4 livelli diversi, preimpostato per iPhone e Android. Oggi grazie allo sconto + coupon lo paghi solo 10,71 euro!

Baseus Cavo USB C: le caratteristiche

Questo cavo USB C offre velocità di ricarica ultra veloci con 100 W di potenza per laptop, tablet e smartphone. Dite addio ai grovigli di cavi e a un ambiente di ricarica disordinato. Tirare il cavo USB C retrattile per arrotolarlo e riporlo facilmente. Regola la lunghezza del cavo di ricarica retrattile in base alle tue esigenze tirando uno dei due lati del cavo da USB C a USB C per raggiungerlo meglio.

Il cavo USB C retrattile ha 4 lunghezze preimpostate: 34 cm/58 cm/82 cm/100 cm. Con un peso di soli 50 g, questo cavo retrattile da USB C a USB C rende la tua soluzione di ricarica più compatta e leggera grazie al suo sottile design di ricarica USB C. Questo cavo USB C PD retrattile è versatile per caricare tutti i tuoi dispositivi; è il tuo cavo di ricarica compatto e retrattile per cellulare da viaggio.

Baseus ha ideato questo Cavo USB C, 100 W, PD 5 A, QC 4.0, mini retrattile, da USB C a USB C, lunghezza fino a 4 livelli diversi, preimpostato per iPhone e Android. Oggi grazie allo sconto + coupon lo paghi solo 10,71 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.