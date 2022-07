Con soli 13€ Amazon ti riempie di batterie mini stilo alcaline Duracell Plus AAA

Le batterie, si sa, in casa non bastano mai. Telecomandi, giocattoli dei bambini, perfino alcuni dispositivi tech hanno bisogno di essere alimentati da loro. Allora è sempre cosa buona e giusta tenerne una bella scorta a portata di mano, magari approfittando di offerte come questa: su Amazon, infatti, oggi trovi una confezione di batterie alcaline da 24 a soli 13€, con le spedizioni gratuite e un bel risparmio di oltre il 30%.

Batterie alcaline Duracell Plus AAA, super durata con 24 pezzi

Queste batterie AAA da 1,5 V sono super utili perché le puoi utilizzare per tanti dispositivi di uso comune: giocattoli alimentati a batteria, radio, torce elettriche, fotocamere digitali, sveglie e molto altro. Poi essendo alcaline e Duracell Plus AAA hanno una durata del 50% in più rispetto alle altre normali pile sul mercato, eliminando il problema della frequente sostituzione. Il massimo, insomma.

Per garantire una certa sicurezza per chi le utilizza, inoltre, queste batterie hanno un doppia tecnologia a prova di perdite per prevenire efficacemente eventuali cortocircuiti o il rilascio involontario di liquido. Tra l’altro non contengono metalli pesanti tossici (come mercurio, piombo e cadmio), che sono sicuri per la famiglia e migliori per l’ambiente. Una migliore chiusura superiore di Nylon di alta qualità protegge le nostre batterie contro fuoriuscite.

Allora, sei pronto a fare una bella scorta per avere sempre a portata di mano uno di questi utilissimi prodotti quando ti serve? Approfitta di questa super offerta: vai su Amazon, e fai tua questa confezione di batterie alcaline da 24 a soli 13€, con le spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.