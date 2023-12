Con soli 23 euro hai un Controller per tutti i videogiochi: acquista Logitech F310 in OFFERTA!

Logitech F310 Gamepad è un Controller Cablato con Layout stile console, tastierino direzionale ‎‎4 Switch, XInput/DirectInput, impugnatura comoda ed ergonomica, lungo cavo da 1.8 m, colore nero. Oggi su Amazon puoi farlo tuo a soli 23,55 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Logitech F310 Gamepad: le caratteristiche

Il gamepad di Logitech F130 supporta un’ampia varietà di ‎videogiochi per garantirti un’esprienza gaming a tutto tondo. Il tuo istinto guiderà le tue azioni ‎nel layout che già conosci. Realizzato per un’esperienza di gioco in stile console con ‎design tradizionale migliorato.

I tastierini standard con unico ‎snodo centrale hanno controllo impreciso. Il nostro scorre su 4 interruttori separati, ‎per una sensazione tattile più reattiva. Gioca e svolgi altre attività seduto comodamente sul divano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.