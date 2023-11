Con soli 39 euro fai tuo questo Smartwatch tutto fare!

Hwagol Smartwatch è un accessorio indossabile a bassissimo costo, che però grazie allo sconto del 5% a cui aggiungere il coupon da 3 euro, pagherai ancora meno: addirittura 39 euro! Parliamo infatti di uno smartwatch che non ha niente da invidiare a molti sul mercato che costano più del doppio. Infatti, offre la garanzia Waterproof, quindi potrai indossarlo anche sotto la pioggia. Molto preciso poi il Fitness Tracker con oltre 140 modalità sportive. Potrai monitorare tanti parametri mentre fai attività, ma anche durante il sonno.

Inoltre, potrai monitorare l’ossigenazione nel sangue, parametro la cui importanza abbiamo imparato a conoscerla durante la Pandemia. Potrai gestire chiamate e messaggi, essendo compatibile sia con Android che con iOS. Il cinturino rosa lo rende ideale per le donne, ma ormai è un colore che stanno indossando anche gli uomini.

Hwagol Smartwatch: le caratteristiche

Hwagol Smartwatch è dotato di un touch screen circolare ad alta definizione da 1,4 pollici, la luminosità può essere regolata a piacere. Ci sono più di 100 bellissimi quadranti tra cui scegliere e puoi anche personalizzare le tue foto preferite a piacimento. Il cinturino in silicone si adatta meglio alla tua pelle, permettendoti di indossarlo comodamente anche per molte ore, senza alcun fastidio o irritazione. Lo smartwatch ha un altoparlante stereo HiFi e un microfono integrati, che possono essere utilizzati per parlare o chiamare gli amici direttamente tramite lo smartwatch. La musica può essere riprodotta direttamente dall’orologio. E puoi anche ricevere messaggi da varie applicazioni (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter) in tempo reale.

E ancora, monitora in tempo reale la frequenza cardiaca ambulatoriale, l’ossigeno nel sangue (SpO2) e la pressione sanguigna 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando sensori ottici ad alte prestazioni, e monitora e registra automaticamente la durata e la fase del sonno. Supporta oltre 140 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, sci, yoga, ecc. Monitora in tempo reale della frequenza cardiaca, variazioni di velocità e calorie bruciate, ecc.

E ancora, potrai impostare la sveglia, ricevere notifiche meteo, perfino scattare foto a distanza come i selfie. E’ anche impermeabile! Hwagol Smartwatch oggi lo paghi ancora meno grazie allo sconto del 5% a cui aggiungere il coupon da 3 euro, pagherai ancora meno: addirittura 39 euro!

